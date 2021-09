Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client AT&T : les promos sur l'iPhone 13 séduisent le marché information fournie par Cercle Finance • 15/09/2021 à 16:26









(CercleFinance.com) - L'action AT&T a pris le chemin de la hausse mercredi à la Bourse de New York après la présentation, hier, de toute une série d'offres promotionnelles s'appliquant au nouvel iPhone 13. En fonction de leur éligibilité, les clients de l'opérateur choisissant de souscrire à un nouvel abonnement avec un engagement de 36 mois pourront bénéficier gratuitement de l'iPhone 13 Pro 128GB ou de l'iPhone 13 mini 128GB. L'iPhone 13 Pro Max fera, lui, l'objet d'une ristourne de 1000 dollars pour certains abonnés éligibles à l'offre, ce qui signifie qu'ils pourront avoir accès à l'appareil pour un prix de seulement 99 dollars, ou 2,75 dollars par mois. Enfin, l'iPhone 13 sera lui proposé avec une réduction de 700 dollars, précise AT&T, qui ouvrira ses commandes le 17 septembre en vue d'une livraison le 24. L'action AT&T progresse actuellement de 0,6% à Wall Street.

Valeurs associées AT&T NYSE +0.68%