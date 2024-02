Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client AT&T: le réseau mobile touché par une vaste panne information fournie par Cercle Finance • 22/02/2024 à 17:19









(CercleFinance.com) - Le réseau de téléphonie d'AT&T était sérieusement perturbé jeudi par une vaste panne affectant des dizaines de milliers de clients, ce qui pesait lourdement sur le cours de Bourse de l'opérateur télécoms à Wall Street.



Le Département des pompiers de San Francisco s'en est ému, soulignant que les difficultés rencontrées par les abonnés mobiles d'AT&T étaient susceptibles de les empêcher de joindre les services d'urgence.



Il conseillait aux usagers d'utiliser une ligne fixe au cas où ils devaient joindre le 911.



Selon Downdetector, un site qui surveille les pannes de réseau aux Etats-Unis, ce sont quelques 60.000 incidents qui sont actuellement en cours au sein du réseau d'AT&T.



Le groupe n'a pas encore officiellement réagi, mais son titre cédait pas loin de 3% jeudi matin à la Bourse de New York, signant l'une des plus fortes baisses de l'indice S&P 500.





Valeurs associées AT&T NYSE -2.36%