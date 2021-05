AT&T : le rachat de Discovery pourrait s'accompagner d'une réduction du dividende

(AOF) - A peine 24 heures après l'annonce d'une fusion entre WarnerMerdia et Discovery, les actionnaires d'AT&T s'inquiètent du risque de réduction du dividende qui pourrait suivre l'opération. Le groupe de télécommunication reste en effet fortement endetté, du fait notamment du rachat de Time Warner en 2018 pour plus de 85 milliards de dollars: au 31 mars 2021, la dette nette était de 160,7 milliards de dollars, en hausse de 4,5% sur un an. Dans une interview à CNBC hier, le CEO d'AT&T, John Stankey, a déclaré que la fusion permettrait "d'accélérer le désendettement de l'entreprise".

Dans son communiqué d'hier, le groupe texan a affirmé viser un ratio annuel de distribution de dividendes de 40% à 43% du flux de trésorerie disponible, attendu à plus de 20 milliards de dollars. Mais selon certains analystes, une réduction jusqu'à 50% du dividende en 2020, qui était de 52 cents par action n'est pas à exclure.