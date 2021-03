Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client AT&T : lance sa 1ère compétition de jeux video sur Twitch Cercle Finance • 31/03/2021 à 15:37









(CercleFinance.com) - C'est une grande première: AT&T lance la 'Annihilator Cup', une compétition de jeux vidéo qui sera diffusée en direct sur la chaîne Twitch de la société. Dans ce cadre, 20 participants s'affronteront du 2 au 30 avril à travers cinq jeux: Apex Legends, Counter-Strike : Global Offensive, Mortal Kombat 11, Halo 3 on Halo : The Master Chief Collection et Among Us. Le gagnant de la Coupe Annihilator gagnera 100 000 $, et AT&T attribuera chaque semaine 5 000 $ au meilleur challenger, explique la société. Pour rappel, Twitch est une plateforme très appréciée par les 'gamers' et autres amateurs de 'e-sport', permettant la diffusion et le visionnage de parties en direct.

