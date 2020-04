Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client AT&T : la prochaine AG des actionnaires se tiendra à distance Cercle Finance • 07/04/2020 à 16:28









(CercleFinance.com) - Le groupe AT&T annonce ce mardi que sa prochaine Assemblée générale des actionnaires se tiendra à distance, en raison de l'épidémie de coronavirus. Celle-ci est prévue pour le 24 avril.

Valeurs associées AT&T NYSE +2.92%