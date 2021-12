Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client AT&T: la filiale de publicité Xandr cédée à Microsoft information fournie par Cercle Finance • 21/12/2021 à 15:56









(CercleFinance.com) - Le groupe américain de télécommunications AT&T a annoncé mardi la vente de sa filiale de publicité Xandr à Microsoft pour un montant qui n'a pas été divulgué.



Dans un bref communiqué, Microsoft indique que l'acquisition de cette plateforme programmatique, très tournée vers les données, va lui permettre de compléter son offre dans la publicité en ligne.



La technologie en libre-service de Xandr permet d'accéder de façon simplifiée à des offres sur toutes les plateformes publicitaires en vue de trouver des audiences en temps réel sur les écrans à grande échelle.





Valeurs associées AT&T NYSE +2.21%