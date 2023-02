Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client AT&T: l'UE autorise une opération sur Gigapower information fournie par Cercle Finance • 24/02/2023 à 12:56









(CercleFinance.com) - La Commission européenne annonce avoir autorisé l'acquisition du contrôle conjoint de Gigapower par BlackRock et AT&T.



Gigapower, actuellement contrôlée par AT&T, est une coentreprise qui concevra, construira, possédera et exploitera l'accès en gros aux réseaux de fibre aux États-Unis.



BlackRock gère des investissements, entre autres, dans la chaîne de valeur des infrastructures numériques, de transport, d'énergie et d'électricité.

AT&T est un fournisseur de services de communication et de technologie.



La Commission a conclu que l'acquisition envisagée ne poserait aucun problème de concurrence, étant donné que Gigapower n'exercera aucune activité au sein de l'Espace économique européen.





