AT&T : l'UE autorise une acquisition en commun avec TPG

(CercleFinance.com) - La Commission européenne a autorisé l'acquisition du contrôle en commun de la branche vidéo américaine d'AT&T par TPG Capital et AT&T, tous deux américains. La branche vidéo américaine d'AT&T, actuellement contrôlée exclusivement par AT&T, est un fournisseur de services de radiodiffusion directe par satellite, de services de télévision multicanaux et de services de vidéo numérique à des clients américains. TPG est une société d'investissement privée qui gère une famille de fonds investissant dans diverses entreprises du monde entier par le biais d'acquisitions et de restructurations d'entreprises. La Commission a conclu que le projet d'acquisition ne soulèverait aucun problème de concurrence étant donné que l'activité vidéo d'AT&T aux États-Unis n'exerce aucune activité et ne possède aucun actif dans l'Espace économique européen. Par conséquent, l'acquisition proposée ne donne lieu à aucun chevauchement horizontal ni à aucune relation verticale dans l'EEE.

Valeurs associées AT&T NYSE -1.10%