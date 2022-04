AT&T: l'introduction en bourse de WarnerMedia a lieu aujourd'hui

(AOF) - C'est aujourd'hui que doit être réalisée l'introduction en bourse de WarnerMedia, la future ex-activité médias d'AT&T. L'opérateur américain distribuera 100% de sa participation dans WarnerMedia à ses actionnaires. Cette opération doit être suivie de la fusion avec Discovery afin de donner naissance à un nouveau géant du streaming. À la clôture de la transaction, chaque actionnaire d'AT&T recevra, sur une base non imposable, environ 0,24 action de la nouvelle entité fusionnée pour chaque action ordinaire d'AT&T détenue.

