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AT&T intente un procès contre l'État de Californie afin de mettre fin à la fourniture de services de téléphonie fixe
information fournie par Reuters 20/05/2026 à 22:46

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

AT&T T.N a déposé mercredi une plainte visant à obtenir une décision de justice déclarant qu’elle n’est pas tenue de continuer à proposer le service téléphonique traditionnel par câble en cuivre aux nouveaux clients, alors qu’elle s’est engagée à investir 19 milliards de dollars dans des services de télécommunications modernes.

La Californie impose à l'opérateur mobile américain de dépenser 1 milliard de dollars par an pour entretenir un réseau téléphonique centenaire que peu de gens utilisent, a déclaré AT&T, précisant que ce réseau ne dessert désormais que 3 % des foyers sur le territoire californien d'AT&T.

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