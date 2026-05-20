AT&T intente un procès contre l'État de Californie afin de mettre fin à la fourniture de services de téléphonie fixe

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AT&T T.N a déposé mercredi une plainte visant à obtenir une décision de justice déclarant qu’elle n’est pas tenue de continuer à proposer le service téléphonique traditionnel par câble en cuivre aux nouveaux clients, alors qu’elle s’est engagée à investir 19 milliards de dollars dans des services de télécommunications modernes.

La Californie impose à l'opérateur mobile américain de dépenser 1 milliard de dollars par an pour entretenir un réseau téléphonique centenaire que peu de gens utilisent, a déclaré AT&T, précisant que ce réseau ne dessert désormais que 3 % des foyers sur le territoire californien d'AT&T.