Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client AT&T : fait le point sur sa stratégie et ses attentes Cercle Finance • 12/03/2021 à 14:46









(CercleFinance.com) - A l'occasion de son ' Analyst & Investor Day ', la compagnie AT&T dévoile sa stratégie et ses perspectives financières pour l'exercice 2021 et au-delà. AT&T espère compter entre 120 et 150 millions d'abonnés à Max HBO et HBO dans le monde d'ici à 2025, soit une forte hausse par rapport aux prévisions d'octobre 2019 (75 à 90 millions). La société prévoit d'ailleurs de lancer HBO Max dans 60 nouveaux marchés en dehors des États-Unis en 2021 (39 en Amérique latine et Caraïbes dès la fin juin, et 21 en Europe au cours du 2nd semestre 2021). En outre, AT&T compte aussi lancer une version financée par la publicité (AVOD) de HBO Max aux Etats-Unis. AT&T souhaite également étendre son empreinte sur le marché de la fibre avec 3 millions de clients supplémentaires dans 90 zones métropolitaines en 2021. La société a d'ailleurs acquis 80 MHz du spectre C-Band dans le cadre de la vente aux enchères des fréquences et compte déployer 40 MHz de ce spectre à la fin de 2021. AT&T prévoit de dépenser 6 à 8 milliards d'USD en dépenses d'investissement pour le déploiement du spectre C-Band, dont la plus grande part entre 2022 à 2024. La compagnie précise enfin que ses perspectives financières restent inchangées pour 2021. En effet, la société table toujours sur une croissance de son chiffre d'affaires consolidé de l'ordre de 1% et sur un BPA ajusté stable par rapport à 2020.

Valeurs associées AT&T NYSE +3.16%