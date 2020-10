Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client AT&T : fait fructifier sa participation dans CME Cercle Finance • 13/10/2020 à 16:21









(CercleFinance.com) - En tant que plus grand actionnaire de Central European Media Enterprises (CME), AT&T a reçu aujourd'hui 1,1 milliard de dollars à l'occasion de l'achat de CME par la société d'investissement tchèque PPF Group N.V Cette transaction s'inscrit dans la droite ligne de la stratégie d'AT&T qui cherche à monétiser ses actifs non-essentiels et d'accroître la valeur pour les actionnaires. La société prévoit maintenant de se concentrer sur la réduction de sa dette nette afin de renforcer son bilan et annonce qu'elle restera attentive aux opportunités d'améliorer encore ses coûts d'emprunt.

Valeurs associées AT&T NYSE -1.33%