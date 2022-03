Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client AT&T: dividende en actions WarnerMedia information fournie par Cercle Finance • 28/03/2022 à 07:43









(CercleFinance.com) - AT&T a annoncé vendredi soir un dividende en actions WarnerMedia SpinCo pour effectuer la scission de sa participation dans WarnerMedia à ses actionnaires, opération liée au projet de fusion entre WarnerMedia et Discovery prévue en avril.



Immédiatement après la scission, les actions WarnerMedia Spinco seront échangées contre des actions représentant environ 71% du nouveau Warner Bros. Discovery (WBD). Les actionnaires d'AT&T recevront ainsi environ 0,24 action WBD pour chaque action AT&T.



Avec la clôture de la transaction en cours sur WarnerMedia prévue en avril, le conseil d'administration d'AT&T a également déclaré un dividende de 0,2775 dollar par action en numéraire au deuxième trimestre, dividende payable en mai.





Valeurs associées AT&T NYSE +2.23%