AT&T: des bénéfices plus élevés qu'espérés

(AOF) - AT&T a publié au troisième trimestre 2021 un bénéfice net de 5,9 milliards de dollars, soit 2 cents par action, contre 2,8 milliards, ou 39 cents par action, un an plus tôt à la même époque. Hors éléments exceptionnels, le BPA ressort à 87 cents, soit une hausse de 11 cents, alors que le consensus FactSet visait 78 cents. Le chiffre d'affaires de l'opérateur de télécommunication est en revanche passé de 42,3 milliards à 39,9 milliards de dollars, en raison, explique-t-il, de la cession de son activité vidéo aux États-Unis et de la baisse du chiffre d'affaires de la téléphonie.

FactSet espérait un chiffre d'affaires de 40,6 milliards de dollars.

A l'intérieur de la division WarnerMedia, les revenus des abonnements sont passés de 3,5 milliards à 4 milliards de dollars, principalement grâce à la croissance du service de streaming HBO Max. AT&T comptait 69,4 millions d'abonnés mondiaux à HBO Max et HBO à la fin du troisième trimestre.

Enfin, le groupe de médias et de télécoms s'attend à ce que la croissance de son BPA annuel ajusté se situe dans le haut de la fourchette de 1% à 5% ("low to mid-single digit growth rate"). Le groupe s'attend également à ce que le nombre d'abonnés à HBO Max et à HBO Global se situe dans la partie supérieure de son objectif de 70 à 73 millions.

