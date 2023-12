Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client AT&T: contrat majeur avec Ericsson pour l'Open RAN information fournie par Cercle Finance • 05/12/2023 à 09:20









(CercleFinance.com) - AT&T fait part de son intention de déployer un réseau d'accès radio ouvert (Open RAN) à l'échelle commerciale aux Etats-Unis, grâce à un contrat de cinq ans avec Ericsson, contrat durant lequel ses dépenses pourraient approcher les 14 milliards de dollars.



L'équipementier télécoms scandinave 'permettra de poursuivre les efforts de l'industrie des télécommunications et de contribuer à la construction d'un écosystème plus robuste de fournisseurs et de fournisseurs d'infrastructures de réseau', selon l'opérateur américain.



Le plan Open RAN d'AT&T prévoit que 70% de son trafic réseau sans fil transite par des plates-formes ouvertes d'ici la fin de 2026. Il prévoit d'avoir des sites RAN ouverts entièrement intégrés fonctionnant en coordination avec Ericsson et Fujitsu, à partir de 2024.





