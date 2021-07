Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client AT&T : cession de Vrio à Grupo Werthein information fournie par Cercle Finance • 22/07/2021 à 10:40









(CercleFinance.com) - AT&T fait part d'un accord avec Grupo Werthein, société de portefeuille fortement présente en Amérique Latine, pour lui céder son unité commerciale Vrio Corp, transaction qui devrait se conclure au début de 2022. Grupo Werthein fera l'acquisition, sous réserve des conditions de clôture habituelles, de 100% du capital de Vrio, société de services de divertissement numérique de premier plan avec 10,3 millions d'abonnés dans 11 pays d'Amérique latine et des Caraïbes. En prévision de cette transaction, AT&T a classé Vrio comme étant détenu en vue de la vente au 30 juin 2021 et a déclaré ses actifs à la juste valeur moins le coût de vente, ce qui a entraîné une dépréciation de 4,6 milliards de dollars.

