AT&T : cession de Playdemic à Electronic Arts

(CercleFinance.com) - AT&T annonce la cession à l'éditeur de jeux vidéo Electronic Arts, de Playdemic, studio de jeux mobiles créateur notamment du jeu 'Golf Clash' et filiale de Warner Bros. Games, pour un montant de 1,4 milliard de dollars en espèces. 'Golf Clash est l'un des principaux jeux mobiles aux États-Unis et au Royaume-Uni et compte plus de 80 millions de téléchargements dans le monde à ce jour. Le jeu a été honoré par de nombreux prix de l'industrie', souligne le groupe de télécommunications. Le prix est soumis aux ajustements habituels et sera payé à la clôture à AT&T. La transaction est soumise aux approbations réglementaires habituelles. Le reste du portefeuille de Warner Bros. Games est inclus dans la transaction WarnerMedia-Discovery récemment annoncée.

