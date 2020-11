Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client AT&T : cède ses activités des Iles Vierges et de Porto Rico Cercle Finance • 02/11/2020 à 14:30









(CercleFinance.com) - AT&T a annoncé aujourd'hui avoir finalisé la vente de ses activités à Porto Rico et dans les îles Vierges américaines à Liberty Latin America. La transaction comprend aussi bien les salariés de AT&T que le réseau (filaire et sans fil), l'immobilier ou encore les contrats de plus d'un million d'abonnés. AT&T conservera toutefois DirectTV ainsi que les responsabilités liées à FirstNet. AT&T envisage d'utiliser le produit de cette transaction (1,95 milliard de dollars) dans une filiale de PR Holdings. AT&T indique par ailleurs continuer à chercher des opportunités supplémentaires afin de monétiser ses actifs non essentiels.

Valeurs associées AT&T NYSE +1.39%