AT&T cède 30% de son activité de vidéos aux Etats-Unis

(AOF) - AT&T Inc. et le fonds de capital-investissement alternatif TPG ont annoncé la signature d'un accord définitif en vue de la création d'une nouvelle société appelée New DIRECTV. Celle-ci détiendra et exploitera les activités vidéo d'AT&T aux Etats-unis, composées des services vidéo de DIRECTV, AT&T TV et U-verse. L'opération implique une valeur d'entreprise de 16,25 milliards de dollars pour la nouvelle société, alors que l'opérateur avait acquis DIRECTV en 2014 pour 67 milliards, dettes incluses. À l'issue de la transaction, AT&T détiendra 70 % des actions ordinaires et TPG 30 %.

Selon les termes du contrat, New DIRECTV sera dirigée conjointement par un conseil d'administration composé de deux représentants de AT&T et de TPG, ainsi que d'un cinquième siège pour le PDG, qui devrait être Bill Morrow, PDG de l'unité vidéo américaine d'AT&T.

Free offensif sur plusieurs fronts

Free a décidé de proposer des forfaits 5G au même prix que la 4G, tout en offrant une large couverture du territoire. Avec des tarifs agressifs et une couverture de 40% de la population, il réplique la stratégie qui avait été gagnante dans la 4G.

Toujours ur le marché national, Iliad (maison mère de Free) souhaite conquérir le segment des entreprises, actuellement dominé par Orange et SFR. Le groupe détient Scaleway, un acteur du cloud, ce qui lui permet de se positionner sur ce segment.

A l'international, Iliad a poursuivi son expansion européenne : après l'Italie et l'Irlande, la maison mère de Free a investi la Pologne, s'affirmant ainsi comme le sixième opérateur européen.

Ericsson, revitalisé par la 5G

Le groupe suédois était en difficultés il y a encore quelques années. Néanmoins, il a saisi l'opportunité de la 5G pour fortement consolider ses positions. Il est le seul équipementier à avoir remporté des contrats 5G à la fois aux Etats-Unis et en Chine. Avec la Corée du Sud et le Japon, ces deux pays ont été parmi les premiers au monde à lancer la 5G. Les Etats-Unis comptent désormais 1 million d'abonnés 5G, ce chiffe ayant dépassé la barre des 100 millions en Chine.

A travers sa stratégie « Focused », Ericsson a stoppé sa diversification pour se recentrer sur les équipements, qui constituent les trois quarts de son chiffre d'affaires. Néanmoins cette stratégie n'est pas sans risques. Lorsque les opérateurs télécoms seront tous équipés en 5G, ses concurrents comme Huawei et Nokia, présents sur toute la chaîne de valeur (matériel pour réseaux fixes, mobiles, cloud, smartphones), pourront compter sur leurs autres activités.