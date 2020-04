Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client AT&T : BPA trimestriel pénalisé par le Covid-19 Cercle Finance • 22/04/2020 à 13:15









(CercleFinance.com) - AT&T publie un BPA ajusté en baisse de 2,3% à 84 cents au titre du premier trimestre 2020, manquant d'un cent le consensus, mais le groupe de médias et de télécommunications estime son BPA hors effet du Covid-19 à 89 cents. Sin chiffre d'affaires a reculé de 4,5% à 42,8 milliards de dollars, pénalisés par des déclins de revenus en vidéo domestique, en services fixes historiques, équipements sans fils domestiques, Vrio et chez WarnerMedia. Du fait du manque de visibilité lié à la pandémie, AT&T a retiré ses fourchettes cibles à ce stade, fourchettes qui allait il y a trois mois de 3,60 à 3,70 dollars pour 2020, puis de 4,50 à 4,80 dollars pour 2022.

Valeurs associées AT&T NYSE -3.71%