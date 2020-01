Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client AT&T : BPA supérieur aux attentes au 4e trimestre Cercle Finance • 29/01/2020 à 13:12









(CercleFinance.com) - AT&T publie un BPA ajusté en hausse de 3,5% à 89 cents au titre du quatrième trimestre 2019, dépassant de deux cents le consensus, pour des revenus en repli de 2,5% à 46,8 milliards de dollars en raison des effets de changes et de l'investissement HBO Max. 'La croissance des revenus de services mobiles domestiques et de services professionnels gérés et stratégiques ont partiellement compensé les déclins de revenus en vidéo domestique, en services fixes historiques et chez WarnerMedia', explique-t-il. Affichant sur l'ensemble de l'année écoulée un BPA ajusté en hausse de 1,4% à 3,57 dollars, le groupe de médias et de télécommunications confirme ses fourchettes cibles de 3,60 à 3,70 dollars pour 2020, puis de 4,50 à 4,80 dollars pour 2022.

