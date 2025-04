AT&T, Boeing, Tesla... Les valeurs à suivre aujourd'hui à Wall Street

(AOF) - Apple /Meta

La Commission européenne a estimé qu'Apple avait enfreint son obligation anti-steering en vertu de la législation sur les marchés numériques (DMA). Les dispositions anti-steering limitent la capacité des développeurs d'applications à informer les utilisateurs et à les orienter vers des offres moins chères en dehors de l'application. Meta a enfreint l'obligation de la DMA de donner aux consommateurs le choix d'un service qui utilise moins de données personnelles. Par conséquent, la Commission a infligé une amende de 500 millions d'euros à Apple et de 200 millions d'euros à Meta.

AT&T

AT&T, dont l'action bondit de 3% en avant-Bourse, a déclaré un bénéfice ajusté de 51 cents par action diluée au premier trimestre, contre 48 cents un an plus tôt, conformément aux prévisions. Le chiffre d'affaires total pour le trimestre clos le 31 mars s'est élevé à 30,6 milliards de dollars, contre 30 milliards de dollars un an plus tôt, là où le consensus visait 30,36 milliards de dollars. L'opérateur télécoms s'attend à un BPA ajusté compris entre 1,97 et 2,07 dollars pour 2025, contre 2,08 dollars de consensus.

Baker Hughes

Au premier trimestre 2025, les revenus de Baker Hughes sont stables à 6,4 milliards de dollars et inférieurs au consensus : 6,53 milliards de dollars. L'Ebitda ajusté a progressé de 10% à 1,037 milliard de dollars. Le BPA dilué ajusté est en hausse de 19% à 0,51 dollar, dépassant les estimations des analystes de 0,48 dollar. Le bénéfice net a fléchi de 12% à 402 millions de dollars. Le free cash clow sur cette période recule de 10% à 454 millions de dollars. Ses commandes ont diminué de 1% en glissement annuel à 6,46 milliards de dollars.

Boeing

Au premier trimestre 2025, le chiffre d'affaires de Boeing a augmenté de 18% à 19,5 milliards de dollars, principalement grâce à 130 livraisons d'avions commerciaux contre 83 il y a un an à la même période (soit une progression de 57%). Le chiffre d'affaires du segment "avions commerciaux" a grimpé de 75 % à 8,15 milliards de dollars. Sur cette période, le groupe a réduit ses pertes sur un an. Elles s'élèvent désormais à 31 millions de dollars contre 355 millions de dollars l'année dernière. La perte par action ressort à 0,16 dollar contre 0,56 dollar un an avant.

CME Group

CME Group, la place de marché de produits dérivés la plus importante du monde, a présenté des profits meilleurs qu'anticipé à la faveur de la forte hausse des volumes. Au premier trimestre, le bénéfice net est ressorti à 956 millions de dollars, soit 2,62 dollars par action contre respectivement 926,5 millions de dollars et 2,58 dollars, un an plus tôt. Hors éléments exceptionnels, le bénéfice par action est ressorti à 2,80 dollars, soit 1 cent de mieux que le consensus.

Intel

Intel, qui doit publier ses comptes du premier trimestre demain, devrait annoncer la suppression de plus de 20% de ses effectifs cette semaine, révèle Bloomberg en citant des sources proches du dossier. Cette décision s'inscrit dans le cadre d'une tentative de rationalisation de la direction et de reconstruction d'une culture axée sur l'ingénierie, selon cette source. Il s'agirait de la première restructuration depuis que Lip-Bu Tan, qui a pris en mars ses fonctions de directeur général du fabricant de microprocesseurs en difficulté.

Novavax

Novavax a annoncé avoir récemment reçu une communication officielle des autorités sanitaires américaines demandant la génération de données cliniques supplémentaires concernant son vaccin contre la Covid-19. La société américaine spécialisée dans les vaccins s’est dite impatiente de collaborer avec la FDA afin de répondre à sa demande et d'obtenir l'approbation pour son vaccin le plus rapidement possible.

Philip Morris

Philip Morris International a publié des résultats trimestriels supérieurs aux attentes et a relevé l’un de ses objectifs financiers annuels. Sur les trois premiers mois de l'année, le bénéfice par action ajusté s'est élevé à 1,69 dollar, soit une hausse de 12,7 % par rapport au premier trimestre 2024, là où les analystes visaient 1,6 dollar. Parallèlement, le chiffre d'affaires de l'entreprise spécialisée dans les produits du tabac a atteint 9,3 milliards de dollars, en progression de 5,8 %, ou de 10,2 % en organique.

Tesla

Le président-directeur général de Tesla a rassuré les investisseurs en indiquant que le temps alloué au département de l’efficacité gouvernementale de l’administration Trump allait diminuer de manière très importante, probablement à partir du mois de mai. Elon Musk a estimé que le travail destiné à diminuer les dépenses publiques des États-Unis était en grande partie accompli.