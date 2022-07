Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client AT&T: bénéfices trimestriels en baisse sur des cessions information fournie par Cercle Finance • 21/07/2022 à 13:28









(CercleFinance.com) - AT&T publie un BPA ajusté en baisse de 11% à 0,65 dollar au titre du deuxième trimestre 2022, ainsi qu'un bénéfice d'exploitation ajusté en recul de 21% à 5,9 milliards, mais hors impacts de cessions depuis un an, ce dernier a augmenté d'un peu plus de 3%.



En excluant l'effet des cessions, les revenus de l'opérateur télécoms ont augmenté de 2,2% à 29,6 milliards de dollars, grâce à la hausse des revenus de la mobilité et, dans une moindre mesure, des revenus des services fixes au Mexique et dans les secteurs grand public.



En raison d'investissements importants requis par sa croissance, AT&T abaisse sa prévision de flux de trésorerie disponibles pour l'ensemble de l'exercice, à 14 milliards de dollars contre 16 milliards en estimation précédente.





