AT&T: baisse de près de 10% du BPA trimestriel

(CercleFinance.com) - L'opérateur télécoms AT&T publie un BPA ajusté en baisse de près de 10% à 0,57 dollar au titre du deuxième trimestre 2024, avec un EBITDA ajusté en augmentation d'environ 2% à 11,3 milliards, pour des revenus en baisse de 0,4% à 29,8 milliards.



Il explique que la baisse des produits tirés des services fixes aux entreprises et des ventes d'équipements mobiles a été en grande partie compensée par la hausse des revenus des services mobiles, des services fixes aux consommateurs et du Mexique.



Pour l'ensemble de l'année, AT&T réitère ses prévisions, notamment un BPA ajusté compris entre 2,15 et 2,25 dollars, une croissance de l'EBITDA ajusté de l'ordre de 3% et une augmentation de 3% des produits tirés des services mobiles.





Valeurs associées AT&T 18,23 USD NYSE 0,00%