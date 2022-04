Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client AT&T: baisse de 9% du BPA au 1er trimestre information fournie par Cercle Finance • 21/04/2022 à 13:12









(CercleFinance.com) - AT&T publie un BPA ajusté de 0,77 dollar au titre des trois premiers mois de 2022, comparativement à 0,85 dollar au trimestre correspondant de l'exercice précédent, pour des revenus en baisse de 13,3% à 38,1 milliards de dollars.



L'opérateur télécoms explique que cette baisse reflète l'incidence des activités cédées, principalement la vidéo aux Etats-Unis au troisième trimestre 2021 et Vrio au quatrième trimestre 2021, ainsi que le repli des revenus de l'activité fixe entreprises.



'Ces baisses ont été partiellement contrebalancées par la hausse des revenus de l'activité mobile et, dans une moindre mesure, par celle des revenus de WarnerMedia, de l'activité fixe grand public et du Mexique', ajoute-t-il.





