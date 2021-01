Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client AT&T : baisse de 16% du BPA ajusté au 4e trimestre Cercle Finance • 27/01/2021 à 13:27









(CercleFinance.com) - AT&T publie au titre des trois derniers mois de 2020 un BPA ajusté en baisse de 16% à 75 cents, pénalisé à hauteur de huit cents par des manques à gagner de revenus liés à la Covid-19, mais dépassant toutefois le consensus. Le géant des télécommunications, des médias et du divertissement a vu sa marge opérationnelle ajustée se contracter de 2,5 points à 17,1%, pour des revenus qui se sont tassés de près de 2,5% à 45,7 milliards de dollars. Ainsi, sur l'ensemble de l'année écoulée, AT&T a engrangé un BPA ajusté de 3,18 dollars, contre 3,57 dollars l'année précédente, pour un chiffre d'affaires de 171,8 milliards, à comparer à 181,2 milliards en 2019.

Valeurs associées AT&T NYSE +2.06%