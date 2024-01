Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client AT&T: baisse de 11% du BPA au 4e trimestre information fournie par Cercle Finance • 24/01/2024 à 13:45









(CercleFinance.com) - AT&T publie au titre des trois derniers mois de 2023 un BPA ajusté des activités poursuivies de 0,54 dollar, contre 0,61 dollar un an auparavant, ainsi qu'un free cash-flow de 6,4 milliards pour des revenus en croissance de 2,2% à 32 milliards.



Porté par la croissance de la 5G et de la fibre, l'opérateur télécoms revendique ainsi des performances annuelles supérieures à ses objectifs 2023, avec un free cash-flow en progression à 16,8 milliards et une hausse de 4,4% de ses revenus de services mobilité.



Pour l'année qui commence, AT&T prévoit un BPA ajusté de 2,15 à 2,25 dollars, un free cash-flow de l'ordre de 17 à 18 milliards de dollars, ainsi que des croissances de l'EBITDA ajusté et des revenus des services sans fil de l'ordre de 3%.





Valeurs associées AT&T NYSE 0.00%