AT&T : ajustement des objectifs pour 2021

(CercleFinance.com) - A l'occasion de ses trimestriels, AT&T indique mettre à jour ses objectifs 2021, pour viser désormais un BPA ajusté en hausse à un pourcentage dans le bas ou le milieu de la plage à un chiffre, ainsi qu'une croissance des revenus de l'ordre de 2 à 3%. Il publie un BPA ajusté de 0,89 dollar au titre du deuxième trimestre, en hausse de 7,2% en comparaison annuelle, pour des revenus de 44 milliards, en croissance de 7,6% en raison de la reprise partielle par rapport aux répercussions de la Covid-19 un an auparavant. 'La hausse des revenus de WarnerMedia, de la mobilité, du Mexique et du fixe grand public a plus que contrebalancé la baisse de ceux de la vidéo nationale et du fixe entreprises', explique le géant des télécommunications et des médias.

