AT&T : accord pour une fusion WarnerMedia-Discovery

(CercleFinance.com) - AT&T annonce un accord de fusion de sa division WarnerMedia avec Discovery, pour donner naissance à 'un nouveau leader mondial du divertissement', avec des revenus projetés à environ 52 milliards de dollars et un EBITDA ajusté de l'ordre de 14 milliards en 2023. Le géant des télécommunications précise qu'il recevrait, dans cette transaction, 43 milliards de dollars (sous réserve d'ajustements) sous forme de numéraire, de titres de créance et de rétention par WarnerMedia de certaines dettes. Les actionnaires d'AT&T recevraient des titres représentant 71% du capital de la nouvelle entreprise, tandis que ceux de Discovery en détiendrait 29%. La transaction devrait être finalisée vers la mi-2022, sous réserve des conditions et autorisations nécessaires.

