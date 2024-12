"Astro Bot" élu meilleur jeu vidéo de l'année

"Astro Bot", un jeu en forme d'hommage aux héros phares des consoles de Sony, a gagné le titre de jeu vidéo de l'année lors des Game Awards 2024 à Los Angeles ( AFP / Philip FONG )

"Astro Bot", un jeu en forme d'hommage aux héros phares des consoles de Sony, a gagné le titre de jeu vidéo de l'année jeudi soir lors des Game Awards 2024, une cérémonie annuelle centrale dans l'industrie vidéoludique.

Sur la scène du Peacock Theater à Los Angeles, le Français Nicolas Doucet , directeur du studio japonais Team Asobi, a remercié son équipe pour sa "générosité".

"Ils ne sont pas dans le calcul, ils pensent juste aux enfants, parce que nous avons l'immense privilège d'être potentiellement le premier jeu entre leurs mains", a-t-il déclaré.

Le jeu de plateformes, qui met en scène les aventures spatiales d'un petit robot, a aussi remporté les titres de "meilleur jeu familial", "meilleure réalisation" et "meilleur jeu d'action/aventure" - des victoires de taille pour le studio de 65 personnes.

Vendu à plus de 1,5 million d'exemplaires selon Sony (propriétaire de Team Asobi), "Astro Bot" a décroché la meilleure note de l'année sur le site d'agrégateurs d'avis Metacritic, avec 94 sur 100, ex-aequo avec "Metaphor: ReFantazio" et "Elden Ring: Shadows of the Erdtree", deux nominés pour le titre suprême.

Dernier-né du directeur de la saga "Persona", Katsura Hashino, "Metaphor: ReFantazio" n'est pas reparti bredouille.

Cette aventure médiévale-fantastique du studio japonais Atlus, éditée par Sega, a reçu les prix de meilleur jeu de rôle et de meilleure narration.

Quant à "Balatro", un autre favori - un jeu de poker propulsé par des streamers populaires -, il a empoché "meilleur jeu indépendant" et "meilleur jeu mobile".

Pour leur onzième édition, les Game Awards ont invité plusieurs célébrités à participer, dont l'acteur Harrison Ford et le rappeur Snoop Dogg, qui a interprété une chanson de son nouvel album "Missionary".

La cérémonie a aussi fait la part belle aux annonces de nouveaux jeux, dont "Intergalatic", par le studio Naughty Dog, réalisateur de "The Last of Us".

Josef Fares, le fondateur de Hazelight Studios, a quant à lui présenté avec beaucoup d'enthousiasme et de jurons "Split Fiction", un jeu entre science-fiction et fantastique.

Son titre précédent, "It takes two", s'était vendu à plus de 20 millions d'exemplaires et avait gagné la plus haute récompense en 2021.

Geoff Keighley, l'animateur des Game Awards, est par ailleurs revenu sur la vague de licenciements qui a frappé le secteur cette année, une "triste réalité".

Il a remis un nouveau prix, baptisé "Game Changer" ("celui qui change la donne") à Amir Satvat pour son soutien à de nombreux développeurs au chômage.

"Au cours des trois dernières années, nous avons perdu plus de 34 000 emplois", a déploré l'influenceur au bord des larmes. "Cela a des conséquences. On ne peut pas faire de jeux formidables sans des gens formidables."