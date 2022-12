Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client AstraZenzeca: approbation dans le cancer gastrique en Europe information fournie par Cercle Finance • 19/12/2022 à 09:50









(CercleFinance.com) - AstraZeneca indique que son Enhertu, codéveloppé avec Daiichi Sankyo, a été approuvé dans l'Union européenne (UE) en monothérapie pour le traitement des patients adultes atteints d'un cancer gastrique avancé HER2-positif précédemment traité.



L'approbation par la Commission européenne fait suite à l'avis favorable du comité des médicaments à usage humain (CHMP) en novembre 2022 et se fonde sur les résultats des essais de phase II DESTINY-Gastric02 et DESTINY-Gastric01.



Environ 136.000 cas de cancer gastrique sont diagnostiqués chaque année en Europe, où il représente la sixième cause de décès par cancer. Il est généralement diagnostiqué à un stade avancé et environ un cancer gastrique sur cinq est HER2-positif.





