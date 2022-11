Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client AstraZeneca: vers une nouvelle indication pour Lynparza information fournie par Cercle Finance • 11/11/2022 à 16:21









(CercleFinance.com) - Le Comité des médicaments à usage humain (CHMP) a annoncé vendredi avoir adopté une opinion favorable en vue de la commercialisation du Lynparza d'AstraZeneca dans une nouvelle indication.



Ce comité, qui appartient à l'Agence européenne des médicaments (EMA), a rendu un avis positif concernant la demande d'autorisation de mise sur le marché du médicament dans le traitement du cancer de la prostate métastatique résistant à la castration chez les patients non éligibles à une chimiothérapie.



L'avis du CHMP n'étant que consultatif, la Commission européenne devra rendre une décision finale sur cette demande d'homologation du médicament dans les semaines qui viennent. Bruxelles suit généralement ses conseils.





Valeurs associées ASTRAZENECA LSE -4.73%