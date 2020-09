Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client AstraZeneca : va présenter ses développements sur le cancer Cercle Finance • 08/09/2020 à 15:49









(CercleFinance.com) - AstraZeneca présentera de nouveaux développements sur le cancer lors du Congrès virtuel 2020 de la Société européenne d'oncologie médicale (ESMO), du 19 au 21 septembre. ' Les médicaments d'AstraZeneca et les molécules en pipeline figurent dans 114 résumés à l'ESMO, un record pour la société, dont 20 présentations orales et deux symposiums présidentiels ' indique le groupe. ' Les données mettent en évidence l'étendue du portefeuille de médicaments anticancéreux et le pipeline à un stade précoce '. José Baselga, vice-président exécutif, R&D en oncologie, a déclaré : ' Les données finales de survie globale de PROfound montrent la puissance des médicaments dirigés contre les biomarqueurs dans le cancer de la prostate, tandis que les données ADAURA et PACIFIC reflètent notre focalisation continue sur la détection précoce, l'interception et le traitement du cancer '.

