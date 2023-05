Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard.

AstraZeneca: va présenter ses avancées en oncologie information fournie par Cercle Finance • 25/05/2023 à 10:01

(CercleFinance.com) - AstraZeneca présentera de nouvelles données concernant son portefeuille de médicaments anticancéreux lors de la réunion annuelle de l'American Society of Clinical Oncology (ASCO), du 2 au 6 juin 2023.



Plus de 130 résumés présenteront 22 nouveaux médicaments approuvés et potentiels dans le portefeuille et le pipeline d'oncologie diversifiés de la société, y compris 11 présentations orales et une présentation plénière de dernière minute des résultats de survie globale (SG) d'un essai de phase III sur Tagrisso (osimertinib) dans certains cancers du poumon.



' Avec notre portefeuille de médicaments leader dans le cancer du poumon, notre ambition est d'avoir le bon médicament AstraZeneca pour plus de la moitié de tous les patients atteints de cette maladie d'ici 2030. Nous présenterons des étapes importantes vers cet objectif avec les données de survie globale d'ADAURA qui renforcent Tagrisso comme la thérapie dorsale dans le cancer du poumon muté par l'EGFR', a annoncé Dave Fredrickson, vice-président exécutif, unité commerciale d'oncologie, AstraZeneca.