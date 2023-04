AstraZeneca: va présenter ses avancées dans 15 programmes information fournie par Cercle Finance • 14/04/2023 à 10:21

(CercleFinance.com) - AstraZeneca présentera de nouvelles données concernant son portefeuille de vaccins et de thérapies immunitaires à l'occasion du 33e Congrès européen de microbiologie clinique et des maladies infectieuses (ECCMID) qui se tiendra du 15 au 18 avril 2023. Le laboratoire en profitera pour présenter une quinzaine de résumés.



AstraZeneca présentera notamment des études sur l'AZD3152, l'anticorps COVID-19 expérimental à longue durée d'action d'AstraZeneca, mais aussi sur Evusheld (tixagevimab et cilgavimab) et Vaxzevria dans le COVID-19 ou encore sur le Beyfortus (nirsevimab) dans le virus respiratoire syncytial (RSV).



Des données supplémentaires sur le portefeuille croissant de vaccins et d'immunothérapies d'AstraZeneca contre une variété d'agents pathogènes seront également présentées.



' Nous sommes ravis de partager nos données à l'ECCMID cette année, reflétant les progrès de notre portefeuille de vaccins et de thérapies immunitaires et notre ambition de fournir une immunité durable et de protéger contre les maladies infectieuses qui affectent des millions de personnes dans le monde', a commenté Iskra Reic, vice-président exécutif en charge des vaccins et thérapies immunitaires chez AstraZeneca.