AstraZeneca: va présenter de nouvelles données en oncologie

(CercleFinance.com) - AstraZeneca poursuit son ambition de redéfinir les soins contre le cancer en dévoilant de nouvelles données lors de la réunion annuelle de l'American Society of Clinical Oncology (ASCO) du 31 mai au 4 juin 2024.



Plus de 100 résumés présenteront 25 nouveaux médicaments. Plusieurs présentations mettront en avant des résultats significatifs en termes de survie pour Tagrisso et Imfinzi dans divers contextes de cancer du poumon.



Le laboratoire présentera aussi les résultats d'un essai de phase III sur Enhertu (trastuzumab deruxtecan) pour le cancer du sein métastatique HER2-low et HER2-ultralow, HR-positif après traitement endocrinien, ainsi que le 1er essai chez l'homme sur C-CAR031, une thérapie CAR-T ciblant Glypican 3 (GPC3) pour le cancer du foie.



Les dirigeants, Dave Fredrickson et Susan Galbraith, ont souligné les avancées des traitements pour le cancer du poumon et la possibilité de remplacer la chimiothérapie traditionnelle par des conjugués anticorps-médicaments.





