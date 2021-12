Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client AstraZeneca : va présenter de nouvelles données à la SABCS information fournie par Cercle Finance • 03/12/2021 à 16:25









(CercleFinance.com) - AstraZeneca va présenter de nouvelles données lors du San Antonio Breast Cancer Symposium (SABCS) 2021 du 7 au 10 décembre 2021. Quatorze médicaments AstraZeneca et de nouveaux médicaments potentiels issus du pipeline seront présentés dans 33 résumés présentant le leadership de la Société dans différents types et stades du cancer du sein, y compris trois présentations orales. Le cancer du sein est maintenant le cancer le plus diagnostiqué dans le monde avec environ 2,3 millions de personnes diagnostiquées en 2020 indique le groupe. Susan Galbraith, vice-présidente exécutive, R&D en oncologie, AstraZeneca, a déclaré : ' Les premières données des essais BEGONIA et TROPION-PanTumor01 sont très prometteuses dans le traitement des patients qui ont des options de traitement limitées. Ces données s'appuient sur nos décennies d'expérience dans les médicaments pionniers pour redéfinir les soins aux patients. ' Dave Fredrickson, vice-président exécutif, Unité commerciale d'oncologie, AstraZeneca, a déclaré : ' Notre connaissance approfondie de la biologie des maladies du cancer du sein et l'expérience des patientes alimentent notre ambition de fournir des médicaments qui peuvent vraiment révolutionner et remodeler le traitement pour chaque type de patiente atteinte d'un cancer du sein. '

