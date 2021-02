Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client AstraZeneca : va céder sa participation dans Viela Bio Cercle Finance • 01/02/2021 à 14:36









(CercleFinance.com) - AstraZeneca annonce aujourd'hui avoir accepté de céder sa participation de 26,7% dans Viela Bio dans le cadre du projet d'acquisition de Viela Bio par Horizon Therapeutics - sous réserve de certaines exceptions limitées. Le produit de cette opération devrait rapporter à AstraZeneca un bénéfice compris entre 760 et 780 M$, estime le laboratoire qui compte finaliser la transaction d'ici la fin du premier trimestre 2021. Cette cession n'aura pas d'incidence sur les prévisions financières de la société pour 2020, assure AstraZeneca. Les prévisions pour 2021 seront publiées le 11 février, en même temps que les résultats de l'année 2020.

