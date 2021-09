Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client AstraZeneca : va acquérir 100% de Caelum Biosciences information fournie par Cercle Finance • 29/09/2021 à 10:06









(CercleFinance.com) - AstraZeneca va acquérir toutes les actions restantes dans Caelum Biosciences pour CAEL-101, un anticorps monoclonal (mAb) réactif aux fibrilles potentiellement premier de sa catégorie pour le traitement de l'amylose à chaînes légères (AL). ' L'amylose AL est une maladie rare dans laquelle des protéines amyloïdes mal repliées s'accumulent dans les organes de tout le corps, y compris le coeur et les reins, causant des dommages importants aux organes et une défaillance pouvant être fatale ' indique le groupe. CAEL-101 est actuellement en cours d'évaluation dans le programme clinique de phase III Cardiac Amyloid Reaching for Extended Survival (CARES) en combinaison avec un traitement standard (SoC) dans l'amylose AL.

