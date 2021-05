Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client AstraZeneca : une nouvelle émission obligataire pour Alexion Cercle Finance • 27/05/2021 à 11:26









(CercleFinance.com) - AstraZeneca a annoncé jeudi une nouvelle émission obligataire, la deuxième en deux jours, visant à lui permettre de financer l'acquisition du laboratoire américain Alexion. Le groupe pharmaceutique a indiqué ce matin qu'il entendait lever 800 millions d'euros (soit un milliard de dollars) portant intérêt 0,375% avec une échéance 2029 dans le cadre de son programme d'émissions en euros. AstraZeneca avait lancé hier un emprunt obligataire d'un montant de sept milliards de dollars (5,7 milliards d'euros) devant lui servir à financer l'acquisition d'Alexion. Cette opération à 39 milliards de dollars doit lui permettre d'implanter à Boston un pôle entièrement dédié aux traitements des maladies rares.

Valeurs associées ASTRAZENECA LSE -0.47%