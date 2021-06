Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client AstraZeneca : une nouvelle directrice financière est nommée Cercle Finance • 04/06/2021 à 10:13









(CercleFinance.com) - AstraZeneca a nommé vendredi Aradhana Sarin au poste de directrice financière, nouvelle étape dans le cadre de son projet de rapprochement avec l'américain Alexion. Aradhana Sarin - qui est aujourd'hui la directrice financière d'Alexion - doit remplacer d'ici au 1er août l'actuel directeur financier, Marc Dunoyer, appelé à prendre la direction générale d'Alexion ainsi que la direction stratégique d'AstraZeneca. Dans son communiqué, le groupe biopharmaceutique précise que ces changements sont conditionnés à la finalisation de l'acquisition d'Alexion, attendue dans le courant du troisième trimestre en cas d'avis favorable des autorités réglementaires. Diplômée de médecine à l'Université de Delhi, Aradhana Sarin a ensuite suivi un MBA à la Stanford Business School avant d'orienter sa carrière vers le secteur bancaire, où elle est notamment passée par Citi, UBS et JP Morgan.

Valeurs associées ASTRAZENECA LSE -0.09%