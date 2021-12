Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client AstraZeneca: une levée d'option de licence avec Transgene information fournie par Cercle Finance • 15/12/2021 à 10:40









(CercleFinance.com) - Transgene annonce qu'AstraZeneca a exercé sa première option de licence pour un virus oncolytique issu de la plateforme Invir.IO TM.



L'exercice de cette option porte sur un virus oncolytique, intégrant un transgène confidentiel. Il déclenche un paiement initial de 8 millions de dollars d'AstraZeneca à Transgene.



Transgene pourra également percevoir d'autres paiements à l'atteinte de jalons liés au développement, aux étapes réglementaires et à la commercialisation ainsi que des royalties.



AstraZeneca sélectionne les transgènes qui seront intégrés dans le virus et a la charge du développement préclinique in vivo. L'accord prévoit le codéveloppement d'un total de cinq immunothérapies oncolytiques





