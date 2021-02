Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client AstraZeneca : une indication en moins aux USA pour Imfinzi Cercle Finance • 22/02/2021 à 11:02









(CercleFinance.com) - AstraZeneca a annoncé lundi le retrait aux Etats-Unis de son immunothérapie Imfinzi pour ce qui concerne le traitement du cancer avancé de la vessie, une décision prise en accord avec la FDA américaine. Le groupe biopharmaceutique explique que le médicament avait fait l'objet, en 2017, d'une procédure de mise sur le marché accélérée de la part de l'autorité de santé en raison de données cliniques encourageantes lors d'essais de phase I/II. Problème, l'étude de phase III n'avait pas atteint, en 2020, son critère d'évaluation principal, un échec qui conduit aujourd'hui AstraZeneca à retirer Imfinzi du marché pour cette indication, conformément aux recommandations désormais établies par la FDA. Le laboratoire explique qu'Imfinzi reste approuvé aux Etats-Unis dans le traitement du cancer, une spécialité à laquelle il entend désormais consacrer toute son attention. L'action AstraZeneca était en léger repli (-0,3%) lundi matin à la Bourse de Londres.

