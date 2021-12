Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client AstraZeneca: une étude valide la 3e dose du vaccin Covid information fournie par Cercle Finance • 23/12/2021 à 09:51









(CercleFinance.com) - AstraZeneca annonce qu'une étude de l'Université d'Oxford montre qu'une troisième dose de son vaccin Covid, le Vaxzevria, a considérablement augmenté les niveaux d'anticorps contre le variant Omicron.



Ainsi, les titres de neutralisation pour Omicron sont plus élevés après une troisième dose qu'après la seconde. De plus, les niveaux observés après la troisième dose sont plus élevés que ceux des anticorps neutralisants trouvés chez les individus précédemment infectés par les variants Alpha, Beta, Delta ou par la souche d'origine et ayant récupéré naturellement.



'Ces résultats soutiennent l'utilisation de la troisième dose de rappel dans le cadre des stratégies nationales de vaccination, notamment pour limiter la propagation des variantes préoccupantes, dont l'Omicron', soutient le professeur Sir John Bell, de l'Université d'Oxford, l'un des chercheurs de l'étude.





