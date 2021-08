Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client AstraZeneca : une approbation pour Forxiga en Europe information fournie par Cercle Finance • 09/08/2021 à 09:32









(CercleFinance.com) - AstraZeneca a annoncé lundi que l'Union européenne avait approuvé la mise sur le marché de Forxiga dans le traitement de la maladie rénale chronique chez les patients atteints ou non de diabète de type 2. Dans un communiqué, le groupe biopharmaceutique souligne que la maladie touche près de 47 millions de personnes dans l'Union européenne, mais que 90% des patients ne sont pas correctement diagnostiqués. AstraZeneca a également annoncé ce lundi qu'une étude de phase III avait permis de démontrer qu'Enhertu permettait d'améliorer significativement la survie des patients atteints d'un cancer du sein HER2 positif. Le comité chargé du suivi de l'essai a décidé en conséquence de lever l'insu de l'étude - c'est-à-dire de permettra la divulgation aux participants et aux soignants des traitements reçus.

