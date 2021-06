Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client AstraZeneca : une 3e dose renforcerait l'immunité Covid Cercle Finance • 28/06/2021 à 15:54









(CercleFinance.com) - AstraZeneca annonce qu'une nouvelle sous-analyse d'essais réalisés par l'Université Oxford autour du Vaxzevria (la vaccin d'AstraZeneca contre la Covid-19) montre une forte réponse immunitaire après l'injection d'une troisième dose administrée au moins 6 mois après la deuxième dose. Les taux d'anticorps ont ainsi été multipliés par six, rapporte le laboratoire. La troisième dose a également entraîné une activité neutralisante plus élevée contre les variantes Alpha, Beta et Delta, poursuit AstraZeneca. Par ailleurs, un intervalle prolongé entre la première et la deuxième dose de Vaxzevria, pouvant aller jusqu'à 45 semaines, a entraîné une augmentation jusqu'à 18 fois de la réponse en anticorps, mesurée 28 jours après la deuxième dose.

