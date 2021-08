Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client AstraZeneca : un traitement du lupus approuvé aux USA information fournie par Cercle Finance • 02/08/2021 à 10:50









(CercleFinance.com) - AstraZeneca a annoncé lundi que la FDA avait approuvé la mise sur le marché américain de Saphnelo, son traitement du lupus érythémateux systémique. Avec 300.000 patients concernés, cette pathologie est la forme la plus développée du lupus aux Etats-Unis, où elle touche surtout les populations afro-américaine, hispanique et asiatique. Les effets secondaires les plus courants de Saphnelo incluent la rhinopharyngite, des infections des voies respiratoires supérieures, la bronchite, le zona et la toux, précise le laboratoire dans un communiqué. AstraZeneca avait fait l'acquisition des droits mondiaux sur Saphnelo dans le cadre de son accord de collaboration conclu avec Medarex en 2004.

