AstraZeneca: un nouvel avis positif du CHMP pour le Lynparza information fournie par Cercle Finance • 24/06/2022 à 16:28









(CercleFinance.com) - L'Agence européenne des médicaments a annoncé vendredi que son Comité des médicaments à usage humain (CHMP) avait émis un avis positif concernant une nouvelle indication sur le Lynparza, l'anticancéreux d'AstraZeneca.



Le CHMP a recommandé l'autorisation du médicament dans le traitement des patients atteints d'un cancer du sein précoce à risque dit 'HER2- négatif' et avec mutations des BRCA1 et BRCA2, ayant déjà suivi une chimiothérapie.



Le Lynparza, un médicament à prise orale, est déjà approuvé dans l'Union européenne pour plusieurs types de tumeurs, allant du cancer de l'ovaire au cancer de la prostate.





