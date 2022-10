Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client AstraZeneca: un essai de phase III rate son objectif information fournie par Cercle Finance • 25/10/2022 à 11:04









(CercleFinance.com) - AstraZeneca a annoncé mardi l'échec d'un essai clinique consacré à son immunothérapie Fasenra dans le traitement de l'oesophagite à éosinophiles, une maladie chronique inflammatoire de l'oesophage.



Le groupe biopharmaceutique a fait savoir ce matin que l'essai de phase III sur son anticorps monoclonal n'avait pas atteint l'un des deux critère principaux de l'étude, à savoir l'amélioration des symptômes liés à la dysphagie (difficulté à avaler).



Le médicament a, en revanche, montré une amélioration 'significative' au niveau de la rémission de la maladie en termes histologiques (analyse microscopique des tissus).



Fasenra est actuellement autorisé dans le traitement de maintenance de l'asthme en Europe, aux Etats-Unis et au Japon.





Valeurs associées ASTRAZENECA LSE +0.26%