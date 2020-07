Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client AstraZeneca : un essai confirme le potentiel de Brilinta Cercle Finance • 16/07/2020 à 16:15









(CercleFinance.com) - Brilinta a fortement réduit le risque d'accident vasculaire cérébral et de décès chez les patients ayant subi un accident vasculaire cérébral ischémique aigu ou une attaque ischémique transitoire dans un essai de phase III, a déclaré AstraZeneca. Les résultats détaillés de l'essai clinique ont montré que Brilinta utilisé deux fois par jour et pris avec de l'aspirine quotidiennement pendant 30 jours a réduit de 17% le taux du critère principal composite d'AVC et de décès par rapport à l'aspirine seule. Il s'agit d'une réduction statistiquement significative et cliniquement significative, a déclaré le fabricant de médicaments anglo-suédois. AstraZeneca a également déclaré que Farxiga a obtenu la 'désignation accélérée' pour réduire le risque d'hospitalisation pour insuffisance cardiaque ou décès cardiovasculaire chez les adultes à la suite d'un infarctus aigu du myocarde ou d'une crise cardiaque.

